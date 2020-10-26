В NASA заявили о наличии воды на освещенной Солнцем стороне Луны
Антон Демидов
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Глава NASA Джим Брайденстайн завил, что ведомство обнаружило воду освещенной Солнцем поверхности Луны. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, данные о находке были получены при помощи телескопа SOFIA.
«Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны», — сообщил Брайденстайн.
Он отметил, что в NASA еще пока не знают, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса. При этом наличие воды на Луне является ключевым для планов дальнейших исследований ведомства, добавил Брайденстайн.
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