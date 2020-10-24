Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что перенос сроков проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена не планируется. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, сейчас идет подготовка к проведению экзаменов в 2021 году.
«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — рассказал Кравцов.
Он отметил, что в декабре будет большая программа по поддержке тех, кто будет сдавать экзамен, с разбором заданий.
Министр также добавил, что он надеется на стабилизацию обстановки к лету и на то, что изменений не потребуется.
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