Ученые связали долгую жизнь женщин с поздними родами

Продолжительность женской жизни связана с возрастом, в котором она родила последнего ребенка, выяснили специалисты Североамериканского сообщества по менопаузе. О результатах исследования сообщается в журнале Menopause.

Ранее ученые уже обращали внимание на связь между родами и длиной теломеров — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. В новой работе исследователи собрали данные более чем о 1200 женщинах, родивших 1-2 детей или использовавших оральные контрацептивы. Все они на момент исследования уже находились в состоянии менопаузы.

Как оказалось, у родивших в более позднем возрасте женщин теломеры были длиннее, чем у тех, кто поторопился с родами. Длина теломеров связана с продолжительностью жизни и состоянием здоровья — короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

Однако такие результаты не значат, что поздние роды способны продлить жизнь, предупреждают авторы работы. Вполне возможно, что, наоборот, более длинные теломеры позволяют женщинам родить ребенка в зрелые годы.