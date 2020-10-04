Снимки из космоса используют для прояснения причин загрязнения океана на Камчатке

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил использовать все возможные средства для установления картины событий, связанных с загрязнением прибрежных вод Тихого океана.

Он отметил, что несмотря на самооздоровление океана, жалобы от серферов на здоровье по итогам пребывания в воде все равно поступают. В связи с этим необходимо дать всестороннюю оценку происходящему. Для этого уже были запрошены снимки из космоса с высоким разрешением, которые впоследствии должны быть опубликованы на открытых ресурсах.

«Снимки будут тщательно проанализированы специалистами, потому что там могут быть явления как природного, так и техногенного характера», — добавил Солодов.

Также для установления причин смерти морских обитателей планируется ежедневно мониторить ситуацию и взять дополнительные пробы для исследований.

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