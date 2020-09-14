Россия отложила запуск спутника для мониторинга климата Арктики

В России решили отложить запуск спутника «Арктика-М», который должен осуществлять мониторинг климата и окружающей среды в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что запуск был перенесен на полмесяца с 9 на 24 декабря.

Кроме того, по данными СМИ, Роскосомос заявил, что точная дата будет объявлена позднее.

Так, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна будет вывести на орбиту спутник.

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