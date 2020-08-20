Российская вакцина от COVID-19 может формировать иммунитет более чем на два года

Российская вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, в 2015 году центр разработал вакцину от вируса Эболы, «платформа» которой позволяет формировать стойкий иммунный ответ на инфекцию как минимум на два года.

«Поэтому у нас есть все основания говорить о том, что та вакцина, которая сегодня презентируется, тоже будет, соответственно, защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию», — сказал Гинцбург. Он добавил, что для этого будут нужны дополнительные опыты и эксперименты.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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