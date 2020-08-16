Названы сроки начала третьего этапа исследований российской вакцины от коронавируса

Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса нового типа могут начаться через 7-10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга.

В пострегистрационных исследованиях примут участие несколько десятков тысяч человек, отметил Гинцбург. Он добавил, что проводиться исследования будут на территории Московского региона.

Уже 17 августа в министерство здравоохранения поступит первая версия протокола о проведении исследований, рассказал Гинцбург. По его словам, протокол может быть утвержден в течение недели, что позволит через 7-10 дней приступить к исследованиям.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В масках еще два года: когда все россияне получат вакцину

— В России запустили производство вакцины от коронавируса

— Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса