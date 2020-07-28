Вакцина «Вектора» от коронавируса испытана на человеке

Первый из пяти добровольцев, с которых начались клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже привит. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.

«В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, а второй будет вакцинирован 30 июля, то есть с интервалом в 72 часа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за самочувствием участников исследования будет вестись стационарное наблюдение. «Первый привитый чувствует себя хорошо», — добавили в ведомстве.

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