Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Испытания детской вакцины от коронавируса могут начаться через полгода после получения положительного результата от вакцины для взрослых. Об этом ТАСС сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон», — сказал он.

По словам Гинцбурга, его центр уже готовит документацию, необходимую для возможности вакцинирования детей.

Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Поможет в терапии: российские ученые выделили антитела к коронавирусу

Взлом фармкомпаний: Кремль отверг обвинения Запада

Обследуйтесь у иммунолога: кого нельзя вакцинировать от COVID-19