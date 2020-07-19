Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях

Испытания детской вакцины от коронавируса могут начаться через полгода после получения положительного результата от вакцины для взрослых. Об этом ТАСС сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон», — сказал он.

По словам Гинцбурга, его центр уже готовит документацию, необходимую для возможности вакцинирования детей.

Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поможет в терапии: российские ученые выделили антитела к коронавирусу

— Взлом фармкомпаний: Кремль отверг обвинения Запада

— Обследуйтесь у иммунолога: кого нельзя вакцинировать от COVID-19