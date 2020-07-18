Российский вирусолог скептически отнесся к заявлениям о раннем симптоме COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил исследование испанских ученых, которые обнаружили так называемый «ранний симптом коронавируса» — энантему в ротовой полости (сыпь).

Нетесов заявил, что такая сыпь характеризует не сам коронавирус, а смешанную инфекцию (энтеровирус). Также сыпь во рту бывает и при ряде других болезней, например, при кори, краснухе и т.д. Он также отметил, что в оригинале исследования ученых из Испании говорится, что такой ранний симптом проявления COVID-19 был лишь у части пациентов. При этом доктор не исключает, что у участвовавших в исследовании помимо коронавируса была еще дополнительная инфекция.

«Этими болезнями можно заразиться воздушно-капельным путем, поэтому, мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой», — считает вирусолог.

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