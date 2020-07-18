Космический грузовик «Прогресс» готовится «сверхбыстро» долететь до МКС

На Байконуре закончили сборку грузового корабля «Прогресс МС-15» и ракеты-носителя «Союз», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Космический грузовик планируется отправить на МКС 23 июля текущего года. На нем по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме доставят топливо, воду и необходимые предметы на космическую станцию.

В госкорпорации отметили, что полет «Прогресса МС-15» продлится всего три часа: вывоз ракеты состоится утром 20 июля, пуск запланирован на 23 июля 17.26 мск, а стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента должна произойти в 20.47 мск.

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