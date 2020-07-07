Роскосмос не комментирует задержание советника Рогозина
В госкорпорации Роскосмос не комментируют сообщения о задержании в Москве советника Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.
«Ничего не комментируем», — заявили в пресс-службе госкорпорации «Газете.Ru».
О том, что в Москве задержан советник по информационной политике главы Роскосмоса Иван Сафронов, назначенный на этот пост всего два месяца назад, сообщил ранее телеграм-канал Life Shot.
Опубликовано видео, на котором некие люди в штатском держат журналиста под руки рядом с микроавтобусом цвета металлик. Сообщается, что советника могли задержать по статье «Государственная измена».
Бывший журналист издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в апреле.
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