Роскосмос не комментирует задержание советника Рогозина

В госкорпорации Роскосмос не комментируют сообщения о задержании в Москве советника Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.

«Ничего не комментируем», — заявили в пресс-службе госкорпорации «Газете.Ru».

О том, что в Москве задержан советник по информационной политике главы Роскосмоса Иван Сафронов, назначенный на этот пост всего два месяца назад, сообщил ранее телеграм-канал Life Shot.

Опубликовано видео, на котором некие люди в штатском держат журналиста под руки рядом с микроавтобусом цвета металлик. Сообщается, что советника могли задержать по статье «Государственная измена».

Бывший журналист издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в апреле.

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