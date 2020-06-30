Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Свыше 100 штаммов COVID-19 уже выявлено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова.
«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал он.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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