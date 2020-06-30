Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

Свыше 100 штаммов COVID-19 уже выявлено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал он.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые обнаружили шесть разновидностей COVID-19 по всему миру

— «Это все еще убийца»: как мутирует коронавирус

— Вирус-мутант: придет ли в Россию пекинская инфекция