Появились подробности о несостоявшемся покупателе Домодедово

Бизнесмен, подавший заявку на участие в аукционе по покупке аэропорта «Домодедово» — Евгений Богатый, занимается сразу несколькими видами деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Евгений Богатый зарегистрировал ИП три года назад.

«Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, строительство жилых и нежилых зданий... Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», — говорится в сообщении.

20 января аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо было внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данный актив имеются.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.