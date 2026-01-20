«Кто против — профашистская прослойка». Российские паралимпийцы смогут выступить на Играх-2026

Российских паралимпийцев допустили без ограничений на Игры 2026 года в Милане

20 января Международный паралимпийский комитет (IPC) позволил российским спортсменам отправиться на Паралимпийские игры — 2026 на общих основаниях. Для наших атлетов больше не действуют ограничения по критериям допуска, к ним больше не применяются нейтральные статусы. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «Газете.Ru» заявил, что данное решение является прорывным в отношении российского спорта.

Все, как раньше — с флагом и гимном

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо станут первым крупным международным стартом для российских атлетов с момента ввода ограничений четыре года назад. В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) в Сеуле проголосовала за отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и Белоруссии.

Это решение восстановило полные права национальных комитетов, позволив атлетам выступать под своим флагом и гимном — без нейтрального статуса, в отличие от Международного олимпийского комитета (МОК).

Однако в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде, подконтрольных Международной федерации лыжного спорта (FIS), эти ограничения продолжали действовать. И вот спустя четыре месяца глава ПКР Павел Рожков в интервью заявил о снятии этих ограничений.

«IPC проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР может на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — сказал Рожков «Матч ТВ».

Срок подачи заявок ограничен 13 февраля 2026 года.

Суд встал на сторону России

В октябре 2025 года Совет FIS проголосовал против допуска российских и белорусских атлетов (10 делегатов выступили за, 12 — против) даже в нейтральном статусе (AIN) к квалификационным соревнованиям на Милан-Кортина-2026. Это фактически закрыло путь к квалификации, и 23 октября IPC объявил, что россияне не смогут отобраться на Игры. Российская сторона не согласилась с решением международной федерации и направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), указав на решение FIS о недопуске как дискриминационное по национальному признаку.

2 декабря 2025 года CAS частично удовлетворил апелляцию, обязав FIS допускать квалифицированных нейтральных атлетов к олимпийской квалификации, благодаря чему российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили допуск на этапы Кубка мира и многодневку «Туд де Ски» и уже забронировали путевки на Игры-2026.

Отдельно CAS постановил, что в дисциплинах для атлетов с ограниченными возможностями россияне участвуют на общих условиях — под национальным флагом, с гимном и символикой, без нейтрального статуса.

Лыжники-паралимпийцы из России уже выступают без ограничений. Так, на этапе Кубка мира в Финстерау (Германия) россияне выиграли три золотые награды, и организаторы трижды сопровождали церемонию награждения исполнением гимна России.

«Торжество спортивной дипломатии»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «Газете.Ru» заявил, что данное решение стало возможным благодаря кропотливой работе российских чиновников.

«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Мы знаем, какую огромную работу делает министр и председатель ОКР Михаил Дегтярев. В Паралимпийском комитете — команда больших профессионалов во главе с Павлом Рожковым. Человек на своем месте, блестяще договаривается, мотается по свету. Не забывайте: наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей. Недаром мы говорим, что паралимпийцы — это люди с безграничными возможностями, и организуют процесс как раз такие, как Дегтярев и Рожков, люди неравнодушные. Паралимпийский комитет — большие профессионалы и огромные молодцы», — заявил Губерниев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» похвалил представителей IPC за решение в полном объеме допустить российских атлетов на Игры, назвав их адекватными людьми.

«Мы все время с протянутой рукой. Наверное, в Международном паралимпийском комитете тоже есть адекватные люди. До которых наконец-то дошло, что хотя бы паралимпийцев нельзя лишать соревнований, они и так многого лишены в этой жизни, чтобы отнять у них еще и такое удовольствие. Я считаю, что те, кто принял решение допустить нас, адекватные люди. А те, кто все еще против в каких-то видах спорта, — профашистская прослойка, я так их называю», — заявил Тихонов.

Паралимпийские Игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года.