Раскрыт возраст, с которого гренландцам разрешают брать в руки оружие

Кэргор: дети в Гренландии учатся стрелять с 11-12 лет, а с 15 пользуются оружием

Дети в Гренландии учатся стрелять с 11-12 лет, а с 15 лет уже могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты. Об этом сообщила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор в беседе с РИА Новости.

«Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что до 15 лет детям в Гренландии разрешено пользоваться оружием только в присутствии родителей. Кэргор пояснила, что охота и умение самостоятельно обеспечить себя продовольствием являются важной частью культуры и образа жизни населения острова.

До этого глава командования в Гренландии, генерал-майор Серен Андерсен заявил, что на фоне усиления давления со стороны США на острове собираются проводить военные учения круглый год. По словам генерал-майора, во время тренировок военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке, в основном порты и аэропорты.

Ранее сообщалось, что гренландцы массово скупают снаряжение для выживания на фоне притязаний США.