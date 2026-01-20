Размер шрифта
Президент Азербайджана рассказал, куда двигаются отношения Баку и Еревана

Алиев: отношения Азербайджана и Армении уже перерастают в сотрудничество
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отношения Баку и Еревана уже перерастают в сотрудничество. Об этом в интервью Euronews рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Баку снял все ограничения на грузоперевозки в Армению, а также начал поставлять в соседнюю республику критически важные товары, прежде всего нефтепродукты.

«И это взаимовыгодная ситуация», — добавил Алиев.

Он выразил надежду на то, что Азербайджан и Армения добьются не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достижение мира между Ереваном и Баку откроет новые возможности для армяно-российских отношений.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном.

