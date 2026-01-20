Размер шрифта
Стало известно, как нашли тело, предположительно, пловца Свечникова в Стамбуле

Тело, предположительно, пловца Свечникова нашли во время очистки морского дна
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова нашли во время очистки морского дна в Стамбуле, передает Life со ссылкой на SHOT.

Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее сообщалось о том, что семья пропавшего в Босфоре Свечникова расклеивает листовки в Турции.

