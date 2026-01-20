На дне озера в Самарской области нашли пропавшую более месяца назад семейную пару

Под Самарой нашли тела супругов, которые перевернулись на лодке 36 дней назад

Родные своими силами нашли тела супругов, утонувших в озере под Самарой больше месяца назад. Об этом стало известно aif.ru.

Лодка, в которой находились Елена и Михаил Ковалевы, перевернулась еще 12 декабря на озере Городковское. Супруги, занимавшиеся добычей рыбы, не смогли выбраться из воды и утонули. У пары остались сын-школьник и 21-летняя дочь.

Через несколько дней сестра Елены рассказала о трагедии в соцсетях, она утверждала, что сотрудники МЧС не приступали к поискам вплоть до 20 декабря, ссылаясь на опасные погодные условия и отсутствие официального запроса.

27 декабря был обнаружен топливный бак от затонувшей лодки, к тому времени спасатели обследовали уже 5000 кв. м дна, но не смогли найти ни тел, ни самого судна, которое, как выяснилось позже, находилось в пяти метрах от бака.

Лишь утром 17 января родные Ковалевых обнаружили их тела на глубине 2,5 метра и обратились за помощью по извлечению останков к спасателям.

«Мы приехали с камерами. Перешли Волгу, к месту, где они утонули, идти примерно час. Мы пробурили примерно 100 лунок и нашли... В итоге тела достали, слава богу», – рассказал родственник потерпевших Марат.

