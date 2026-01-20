Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

На дне озера в Самарской области нашли пропавшую более месяца назад семейную пару

Под Самарой нашли тела супругов, которые перевернулись на лодке 36 дней назад
Поисково-спасательная служба Самарской области/Pssso.ru

Родные своими силами нашли тела супругов, утонувших в озере под Самарой больше месяца назад. Об этом стало известно aif.ru.

Лодка, в которой находились Елена и Михаил Ковалевы, перевернулась еще 12 декабря на озере Городковское. Супруги, занимавшиеся добычей рыбы, не смогли выбраться из воды и утонули. У пары остались сын-школьник и 21-летняя дочь.

Через несколько дней сестра Елены рассказала о трагедии в соцсетях, она утверждала, что сотрудники МЧС не приступали к поискам вплоть до 20 декабря, ссылаясь на опасные погодные условия и отсутствие официального запроса.

27 декабря был обнаружен топливный бак от затонувшей лодки, к тому времени спасатели обследовали уже 5000 кв. м дна, но не смогли найти ни тел, ни самого судна, которое, как выяснилось позже, находилось в пяти метрах от бака.

Лишь утром 17 января родные Ковалевых обнаружили их тела на глубине 2,5 метра и обратились за помощью по извлечению останков к спасателям.

«Мы приехали с камерами. Перешли Волгу, к месту, где они утонули, идти примерно час. Мы пробурили примерно 100 лунок и нашли... В итоге тела достали, слава богу», – рассказал родственник потерпевших Марат.

Ранее супруги дозвонились до спасателей после падения в Сену в автомобиле. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665803_rnd_8",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+