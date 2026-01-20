Шереметьево будет участвовать в покупке Домодедово при одном условии

Шереметьево готово принять участие в конкурсе по продаже Домодедово во втором этапе, если государство будет проводить конкурс на понижение цены. Об этом заявил гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко, сообщает ТАСС.

20 января аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен. Об этом сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы площадки проведения торгов.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо было внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данный актив имеются.

