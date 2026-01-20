Размер шрифта
Почти половина Киева осталась без отопления

Около половины жилого фонда Киева осталось без отопления. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

По его словам, в настоящее время по всему городу действуют экстренные отключения электричества.

Утром 20 января мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что более 5,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве лишены отопления. По его словам, в данный момент специалистами проводятся работы по восстановлению подачи тепла, воды и электричества.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

На этом фоне Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.

