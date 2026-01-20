Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

В сперматозоидах нашли скрытые «часы старения»

EMBO: в сперматозоидах нашли скрытые часы старения на основе РНК
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета здравоохранения штата Юта выяснили, что РНК в сперматозоидах постепенно изменяется с возрастом, создавая своеобразные «часы старения», которые могут влиять на здоровье потомства. Результаты работы опубликованы в EMBO Journal.

По мере увеличения возраста отца при зачатии повышается риск для здоровья детей, включая ожирение и мертворождение, однако механизмы этого явления оставались неизвестными. Ранее внимание уделяли изменениям ДНК, но в сперме содержатся и другие молекулы, включая РНК. Новое исследование показало, что их состав меняется как у мышей, так и у людей.

Ученые применили метод PANDORA-seq, позволяющий анализировать ранее недоступные виды РНК. С его помощью они выявили резкий «скачок» старения у мышей в возрасте 50-70 недель и постепенное изменение соотношения длинных и коротких РНК, которое действовало как молекулярный «биологический счетчик». Анализ спермы человека подтвердил аналогичные закономерности.

«Мы ожидали, что РНК с возрастом станет более фрагментированной, но оказалось наоборот: определенные РНК удлиняются», — отмечает ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Ци Чен.

Чтобы проверить влияние на потомство, ученые ввели «старую» РНК в эмбриональные стволовые клетки молодых мышей. В клетках изменялась экспрессия генов, связанных с метаболизмом и нейродегенерацией, что может объяснять риски.

Заметить эти изменения удалось только в головке сперматозоида, доставляющей содержимое в яйцеклетку. Исследователи надеются, что открытие поможет разработать новые методы диагностики и повысить эффективность репродуктивного планирования у мужчин старшего возраста.

Ранее биолог предупредила о генетических рисках из-за спермы Дурова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665935_rnd_2",
    "video_id": "record::7555cb77-dbe0-4659-8447-a97fb9f22eab"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+