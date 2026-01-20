Агент призвал КАФ расследовать финал Кубка Африки

Марокканский агент Хичам Бернан призвал Конфедерацию африканского футбола (КАФ) расследовать финал Кубка Африки между Сенегалом и Марокко, передает «Евро-Футбол.Ру».

«КАФ обязана взять на себя ответственность и инициировать всестороннее расследование. В отношении любых лиц, уличённых в нарушении спортивной этики. должны быть приняты жёсткие и показательные меры», — сказал Бернан.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Тьяв после кратких переговоров с судьей дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

