Суд взыскал с экс-депутата Курской облдумы Васильева 4 млрд рублей

Ленинский районный суд Курска взыскал по иску Генпрокуратуры с осужденного за хищения на фортификациях экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева денежные средства в размере 4 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изучив все представленные по делу доказательства, суд исковые требования заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах Российской Федерации, с учетом их уточнения удовлетворил: взыскал с Васильева М. С. в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере 4 101 653 592 руб. 34 коп.», — говорится в сообщении.

Как отметили в суде, все денежные средства будут обращены в доход государства.

26 декабря Васильев был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций. Прокурор ранее просил для экс-депутата шесть лет колонии общего режима.

Вместе с ним по делу также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривалось в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее жена Васильева сложила депутатские полномочия.