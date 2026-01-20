Каллас заявила, что прямые угрозы США не заставят Данию отдать Гренландию

Каллас: ЕС не намерен драться с США за Гренландию, но может защищаться

Европейский союз не будет «начинать драку» с США из-за Гренландии, но у него есть инструменты для защиты интересов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время выступления на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Каллас подчеркнула, что прямые угрозы не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают беднее и США, и Европу.

Она также сообщила, что ЕС намерен увеличить в два раза финансирование Гренландии в рамках следующего многолетнего бюджета объединения.

20 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

Ранее Зеленский рассказал, просила ли Дания отправить украинских солдат в Гренландию.