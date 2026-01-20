Размер шрифта
Политика

Украинцев призвали рычать по утрам, чтобы почувствовать себя львами

Директор МВФ Георгиева рекомендовала украинцам начать рычать по утрам
Sergei Karpukhin/Reuters

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала жителям Украины начать рычать по утрам. Об этом пишет RT.

Глава международной финансовой организации обратилась к украинцам в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

«Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение», — сказала Георгиева.

Также она призвала Киев прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. Кроме того, директор МВФ указала на необходимость завершить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС) в разумные сроки.

13 января журналисты РИА Новости со ссылкой на платежный график Международного валютного фонда сообщили, что Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ. Его срок истек в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев должен был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

Ранее в МВФ оценили дефицит финансирования Украины.

