Украинцев призвали рычать по утрам, чтобы почувствовать себя львами

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала жителям Украины начать рычать по утрам. Об этом пишет RT.

Глава международной финансовой организации обратилась к украинцам в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

«Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение», — сказала Георгиева.

Также она призвала Киев прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. Кроме того, директор МВФ указала на необходимость завершить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС) в разумные сроки.

13 января журналисты РИА Новости со ссылкой на платежный график Международного валютного фонда сообщили, что Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ. Его срок истек в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев должен был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

