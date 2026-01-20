Лавров пошутил о желании Дании отобрать землю у посольства РФ

Планы датских властей отобрать землю у посольства Москвы в Копенгагене могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, это (угрозы отобрать землю — «Газета.Ru») как-то связано с Гренландией. Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», — иронично ответил Лавров на просьбу прокомментировать планы Дании изъять участки, на которых находятся здания посольства РФ.

20 января посол РФ в Дании Владимир Барбин рассказал, что власти королевства угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства. Как он сказал, численность российской дипломатической миссии в Копенгагене была сокращена в разы в результате репрессивных решений датского правительства. Кроме того, была прекращена работа торгового представительства и ограничена работа Российского центра науки и культуры.

Также Барбин обратил внимание, что Копенгаген является одним из главных спонсоров Киева. С февраля 2022 года королевство оказало Украине военную и иную помощь на сумму €10,5 млрд.

Ранее Лавров сравнил Крым и Гренландию.