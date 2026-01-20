Размер шрифта
За Тимошенко начали вносить залог

На Украине начали вносить залог за народного депутата Юлию Тимошенко
Стрингер/РИА Новости

За народного депутата Юлию Тимошенко начали вносить залог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По состоянию на утро 20 января, оказалось внесено около трети суммы — 13,65 млн гривен (24,43 млн рублей). Отмечается, что общий залог за Тимошенко составляет 33,3 млн гривен (59 6 млн рублей).

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски. Как уточнил украинский журналист Евгений Плинский, обыски в офисе Тимошенко длились всю ночь со вторника на среду. По его словам, возле офиса всю ночь находились микроавтобусы сотрудников НАБУ.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.
 
