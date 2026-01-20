Размер шрифта
Лавров пошутил про освободившиеся «большие военные ресурсы» ЕС в Гренландии

Лавров: в Гренландии скоро освободятся большие военные ресурсы Европы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что в Гренландии скоро освободятся «большие военные ресурсы» Европы. Об этом пишет ТАСС.

«Если они [страны Балтии] по Сувалкскому коридору проявляют беспокойство — я видел, сейчас [есть] много видеоматериалов, фотоматериалов, — [то] скоро в Гренландии освободятся большие военные ресурсы», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Трамп пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе».

