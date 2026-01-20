Звезда шоу «Однажды в России» покажет итальянскому шеф-повару настоящую родину

Звезда шоу «Однажды в России» Михаил Стогниенко стал ведущим тревел-гастро проекта «Особенности национальной кухни» на ТВ-3. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В рамках передачи Стогниенко отправится в экспедицию по России вместе с итальянским шеф-поваром высокой кухни Пьером Карбонара. Потомственный ресторатор и шеф из южной Италии уже больше 15 лет проживает в России. За это время он открыл несколько заведений в Москве.

Карбонара представит жителям регионов для оценки свое авторское блюдо, за которое в столице отдают тысячи рублей. Шоу покажет первую реакцию и вывод дегустаторов. Затем Стогниенко проведет прогулку по городу, чтобы проникнуться духом местных жителей. Комик признался, что для него подобный формат в новинку.

«Я соскучился по настоящей сибирской зиме, и когда узнал, что в списке городов есть родной Красноярск, согласился не раздумывая. Я фанат сибирской кухни и буду рад открыть эту гастрономическую дверь иностранному шеф-повару», — поделился юморист.

