Маньяк из России, задержанный на Гоа, признался в серии убийств женщин

SHOT: на счету маньяка из России, задержанного на Гоа, может быть 15 жертв
Россиянин Алексей Леонов, расправившийся с двумя соотечественницами на индийском курорте Гоа, во время допроса признался в других зверствах. На счету мужчины может быть 15 жертв, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

30-летний мужчина заявил, что орудовал в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Своих жертв он находил через соцсети, а после лишал жизни тех, кто отказывал ему в романтических отношениях. В настоящий момент проверяются женщины, которые в последний месяц пропали без вести в том регионе. Особенно внимательно изучаются места, где останавливался россиянин. Полицейские проверяют маршруты его передвижений.

По данным SHOT, с одной из своих жертв, которая была жительницей Индии, Леонов расправился, подсыпав ей сильную дозу наркотиков. Двум россиянкам, как сообщают авторы канала, он перерезал горло. Отмечается, что маньяк состоял в отношениях одновременно с тремя своими жертвами, одной из них он даже сделал предложение. Мужчину задержали на месте преступления. В этот момент он лежал у тела женщины в леопардовых лосинах.

До этого в Таиланде неизвестные расправились с российский туристом, который стал свидетелем изнасилования девушки на улице. По информации Mash, жертвой стал хирург из Красноярска, за которым велась слежка. Неизвестные ворвались в его номер в отеле Паттайи и жестоко избили мужчину, он не вижил.

Ранее американская конгрессвумен Габби Гиффордс выжила после выстрела маньяка в лоб.

