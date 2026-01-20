Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин взыскал 2 млн рублей с пластических хирургов за неудачную ринопластику

В Волгограде суд обязал две клиники выплатить пациенту 2 млн за испорченный нос
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Волгограда сделал две восстановительные операции после неудачной ринопластики и засудил клиники, где ему испортили нос. О решении суда по этому делу сообщает V1.RU.

Первую операцию Артему Кулиеву провели еще в 2022 году, однако результат его не устроил. Пытаясь устранить недостатки, он обратился во вторую клинику и потратил на два хирургических вмешательства в общей сложности полмиллиона рублей. Однако в результате у Кулиева лишь добавились новые претензии.

Хрящ был перекощен, кончик носа приобрел вид «картошки», ноздри стали иметь абсолютно разную форму, на ушной раковине и переносице образовались шрамы, а также появились проблемы с дыханием.

Позднее мужчина несколько раз обращался в столичную клинику, где ему выдали список диагнозов (двусторонний верхнечелюстной синусит, ринит, локальная гиперплазия слизистой, гипертрофия носовых раковин с двух сторон, искривление перегородки носа), которые были непосредственно связаны с неудачной ринопластикой.

Тогда Кулиев пошел в суд, требуя деньги с ООО «Люкс Медклиник» и ООО «Мака-Мед». В январе 2024 года ему отказали в моральной компенсации, а убытки возместили лишь частично.

В конце концов последствия неудачных операций исправили в одном из московских медучреждений за 631 тыс. рублей. Кроме того, суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с клиник более 2 млн рублей.

Ранее мужчина воровал кредитные карты, чтобы оплатить интимную пластическую операцию. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665767_rnd_2",
    "video_id": "record::8b6575c3-15dc-486e-9e34-a0c41a882afc"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+