Россиянин взыскал 2 млн рублей с пластических хирургов за неудачную ринопластику

Житель Волгограда сделал две восстановительные операции после неудачной ринопластики и засудил клиники, где ему испортили нос. О решении суда по этому делу сообщает V1.RU.

Первую операцию Артему Кулиеву провели еще в 2022 году, однако результат его не устроил. Пытаясь устранить недостатки, он обратился во вторую клинику и потратил на два хирургических вмешательства в общей сложности полмиллиона рублей. Однако в результате у Кулиева лишь добавились новые претензии.

Хрящ был перекощен, кончик носа приобрел вид «картошки», ноздри стали иметь абсолютно разную форму, на ушной раковине и переносице образовались шрамы, а также появились проблемы с дыханием.

Позднее мужчина несколько раз обращался в столичную клинику, где ему выдали список диагнозов (двусторонний верхнечелюстной синусит, ринит, локальная гиперплазия слизистой, гипертрофия носовых раковин с двух сторон, искривление перегородки носа), которые были непосредственно связаны с неудачной ринопластикой.

Тогда Кулиев пошел в суд, требуя деньги с ООО «Люкс Медклиник» и ООО «Мака-Мед». В январе 2024 года ему отказали в моральной компенсации, а убытки возместили лишь частично.

В конце концов последствия неудачных операций исправили в одном из московских медучреждений за 631 тыс. рублей. Кроме того, суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с клиник более 2 млн рублей.

Ранее мужчина воровал кредитные карты, чтобы оплатить интимную пластическую операцию.