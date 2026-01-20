Размер шрифта
Мужчины дали женщине лекарства и изнасиловали, когда она потеряла сознание в спа-центре

В Индии женщину изнасиловали в спа-центре
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

29-летняя женщину из Индии изнасиловали во время визита в спа-центр. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел в штате Харьяна. Молодой человек, с которым она встречалась последние три месяца, забрал ее из дома и на мотоцикле отвез в спа-центр. По словам женщины, в помещении уже находился его знакомый, у которого были ключи от спа-центра.

Мужчины стали предлагать ей закуски и безалкогольные напитки, в которые добавили седативные препараты. В какой-то момент она почувствовала, что хочет спать, и потеряла сознание.

«Затем двое мужчин изнасиловали ее, сняли происходящее на видео и пригрозили распространить запись, если она сообщит об этом в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании. Известно, что оба мужчины являются уроженцами Западной Бенгалии, один из них работает в спа-центре менеджером. Сейчас они скрываются от полиции.

Ранее в Челябинске мать обвинила третьеклассников в изнасиловании ее сына в туалете.

