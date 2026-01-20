Бывшего генерала Росгвардии освободили из зала суда

Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко освободили из зала судебных заседаний. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с зачетом сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний в виде штрафов по приговору Реутовского гарнизонного военного суда от 2021 года, назначенное Милейко основное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале суда», — сказал судья.

Однако военного звания Милейко лишили. Также он должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа (ранее было назначено 880 тыс. руб. штрафа).

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с «Спецшвейснаб» фигурант согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Уточняется, что Милейко помогал включать заранее согласованные с Шальновым коммерческие предложения в тендер, что позволило формировать цены выше рыночных. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Подобная схема, по данным следователей, была использована и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.

Отмечается, что изначально Милейко обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Однако после того, как экс-генерал дал признательные показания и явился с повинной, дело переквалифицировали на статью о мошенничестве.

Ранее экс-начальника вещевого управления Минобороны осудили на семь лет.