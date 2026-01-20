Пекарня «Машенька» с прямой линии Путина может закрыться к маю

По данным СМИ, в 2026 году может закрыться рекордное количество ресторанов и баров с начала пандемии. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который обращался Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о налогах, рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

«Ну, безусловно, это [обращение в ходе прямой линии] нам помогло, скажем так. Перед Новым годом всегда ажиотаж, но здесь у нас он был вдвойне. Плюс, что самое приятное — именно внимание Владимира Владимировича к нашей пекарне. Оно помогло нам в достаточно низкий сезон — первую половину января, пройти хорошо. Количество людей и средний чек были на очень хорошем уровне, но проблему это не решает. Периодически выходят на связь чиновники разного уровня, вплоть до министров Российской Федерации, но никакой конкретики нет. То есть, если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся — к апрелю, к маю», — сказал он.

Владелец пекарни объяснил, что под «изменениями» он имел ввиду получение налоговой льготы.

«НДС — это федеральный налог, его вряд ли отменят. Есть надежда, что пекарни и общепит, в частности, могут включить в список, который попадает под льготный налог по упрощенной системе. И есть просто некоторые отрасли, которые вот в Московской области прописаны, есть список правительства Московской области, но мы туда как общепит, как пекарня, не входим. Рентабельность нашего бизнеса 15-16%. Нам сейчас говорят: «12%, будьте любезны, заплатите». То есть 3-4%, возможно, останется на жизнь. Это как бы мне проще пойти в найм где-то работать», — заключил он.

В ходе прямой линии предприниматель из Люберец, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

20 января издание Baza сообщило, что в 2026 году в Москве может закрыться рекордное с начала пандемии число ресторанов и баров из-за повышенного НДС. В 2020 году закрылось 455 заведений – в текущем году ожидается закрытие 465.

Ранее в Госдуме обвинили политику кровавых 90-х в массовом закрытии кафе в Москве.