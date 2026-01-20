Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский пошел против Трампа по вопросу Гренландии

Зеленский не поддерживает Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает американского лидера Дональда Трампа по вопросу присоединения Гренландии к США. Об этом пишет украинское издание «Новости. Live».

«Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал Зеленский.

Он призвал Вашингтон услышать позицию Европы и решать вопрос с Гренландией в формате дипломатии.

До этого глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов предупредил США, что вторжение американских войск в Гренландию приведет к прямому военному конфликту с Данией. Парламентарий подчеркнул, что датские власти будут защищать свою землю и народ несмотря на то, что у США более сильная армия. Такой сценарий Ярлов назвал катастрофой не только для Копенгагена, но и для Вашингтона.

Согласно результатам опроса, опубликованным Financial Times, 85% жителей Гренландии выступают против присоединения острова к США, поскольку считают уровень жизни в Дании намного выше. В частности, гренландцев беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Ранее Трамп пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665497_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+