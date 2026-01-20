Зеленский пошел против Трампа по вопросу Гренландии

Зеленский не поддерживает Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает американского лидера Дональда Трампа по вопросу присоединения Гренландии к США. Об этом пишет украинское издание «Новости. Live».

«Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал Зеленский.

Он призвал Вашингтон услышать позицию Европы и решать вопрос с Гренландией в формате дипломатии.

До этого глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов предупредил США, что вторжение американских войск в Гренландию приведет к прямому военному конфликту с Данией. Парламентарий подчеркнул, что датские власти будут защищать свою землю и народ несмотря на то, что у США более сильная армия. Такой сценарий Ярлов назвал катастрофой не только для Копенгагена, но и для Вашингтона.

Согласно результатам опроса, опубликованным Financial Times, 85% жителей Гренландии выступают против присоединения острова к США, поскольку считают уровень жизни в Дании намного выше. В частности, гренландцев беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Ранее Трамп пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе».