Татьяна Буланова получила благодарность от СК

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что получила благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Буланова показала фото грамоты. Она удостоилась благодарности за содействие в решении возложенных на Следственный комитет задач. О каких задачах идет речь, не уточняется.

В январе Буланова показала новую активную подтанцовку. В появившихся в сети видео можно рассмотреть девушек, которые пришли на смену уволенной и завирусившейся в 2025 году «энергосберегающей» подтанцовке. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщал, что бывшая подтанцовка Булановой не может найти новую работу. Позже танцоры Алена и Максим Алалыкины выступали с группой «Марсель».

Актер Артур Базинян обвинял директора Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. Он утверждает, что супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее сообщалось, что долги мужа Татьяны Булановой достигли почти 13 млн рублей.