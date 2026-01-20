Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Татьяна Буланова получила благодарность от СК

Певица Татьяна Буланова получила благодарность за содействие СК
Telegram-канал Татьяна Буланова /Кирилл Зыков/РИА Новости

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что получила благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Буланова показала фото грамоты. Она удостоилась благодарности за содействие в решении возложенных на Следственный комитет задач. О каких задачах идет речь, не уточняется.

В январе Буланова показала новую активную подтанцовку. В появившихся в сети видео можно рассмотреть девушек, которые пришли на смену уволенной и завирусившейся в 2025 году «энергосберегающей» подтанцовке. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщал, что бывшая подтанцовка Булановой не может найти новую работу. Позже танцоры Алена и Максим Алалыкины выступали с группой «Марсель».

Актер Артур Базинян обвинял директора Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. Он утверждает, что супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее сообщалось, что долги мужа Татьяны Булановой достигли почти 13 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665917_rnd_9",
    "video_id": "record::449f1045-1052-43ec-aaf1-2be3dbe4838e"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+