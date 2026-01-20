Размер шрифта
В Босфоре обнаружили тело, которое может принадлежать пропавшему пловцу Свечникову

Турция проинформировала дипломатов РФ об обнаружении тела в Босфоре
Турция проинформировала генконсульство РФ в Стамбуле об обнаружении на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое может принадлежать пропавшему пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщили на странице консульства во «ВКонтакте».

«По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 г. российском пловце Н. Свечникове. Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы», — говорится в сообщении.

В генконсульстве пообещали сообщить о дальнейшем развитии ситуации.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

