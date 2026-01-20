Врач назвал способ снизить риск развития 13 видов рака

Поддержание здорового веса снижает риск развития 13 видов онкологических заболеваний. Об этом эндокринолог Маркос Лахера из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Мадриде рассказал изданию El Español.

По словам эксперта, избыток жировой ткани повреждает ДНК клеток, что может запускать рост злокачественных опухолей. Кроме того, жировая ткань вырабатывает ферменты, увеличивающие уровень полового гормона эстрогена, который стимулирует рост гормонозависимых опухолей.

«Гиперинсулинемия — повышенный уровень инсулина — и высокий уровень инсулиноподобного фактора роста-1 при ожирении также способствуют развитию рака», — предупреждает эндокринолог.

Лахера также отметил, что ожирение нарушает баланс гормонов, таких как лептин и резистин, и изменяет состав кишечной микробиоты. Этот процесс, называемый кишечным дисбиозом, означает, что в кишечнике нарушается соотношение полезных и вредных бактерий. Дисбиоз может усиливать воспаление и нарушать работу иммунной системы, что дополнительно повышает риск онкологических заболеваний.

