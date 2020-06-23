Мурашко рассказал о завершении первого этапа испытания вакцины на добровольцах

Глава Министертсва здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с испытанием вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что первый этап испытания вакцины на добровольцах должен завершиться в течение месяца.

Министр добавил, что еще несколько вакцин завершают стадию клинических испытаний.

Кроме того, в рамках встречи сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии, на которой Мурашко сделал данное заявление, он уточнил, что Россия готова поставить вакцину Венгрии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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