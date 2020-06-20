Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

«У нас появились лекарственные препараты, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте», — сказал Путин.

Президент добавил, что это доказывает высокий уровень российской науки.

За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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