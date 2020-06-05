Британская AstraZeneca начала производство вакцины от COVID-19

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала производство вакцины от коронавирусной инфекции еще до окончания медицинских испытаний, не дождавшись одобрения со стороны надзорных органов. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам исполнительного директора компании Паскаля Сорио, пока производство вакцины идет по плану. Он отметил, что она будет готова до получения результатов о ее эффективности.

Сорио уточнил, что эти данные AstraZeneca получит к концу лета.

«Так что в сентябре мы будем знать, есть ли у нас вакцина или нет», — сказал директор компании.

Он также добавил, что AstraZeneca создала отдельные производственные линии для вакцины в США, Европе, Индии и намерена сделать то же в Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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