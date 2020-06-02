Ученые сообщили об окончании самых мощных вспышек на Солнце с 2017 года

Серия самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце, которые начались около недели назад, завершилась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

«Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к (классу активности) М1», — сообщили специалисты.

В настоящее время, по их словам, солнечная активность вернулась в норму.

Ранее орбитальная обсерватория SDO (NASA) зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце М-класса. Ученые пояснили, что данный тип вспышки не может серьезно сказаться на самочувствии людей, однако способен повлиять на работу сотовой связи и GPS.

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