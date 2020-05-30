Глава NASA: погода подходит для запуска Crew Dragon

Погодные условия подходят для запуска ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

Ранее Брайденстайн оценивал шанс отмены запуска в 50% из-за погоды.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NASA: шансы на отмену запуска Crew Dragon 50%