Глава NASA: погода подходит для запуска Crew Dragon
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Погодные условия подходят для запуска ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Ранее Брайденстайн оценивал шанс отмены запуска в 50% из-за погоды.
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».
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