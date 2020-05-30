NASA: шансы на отмену запуска Crew Dragon 50%

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX должен состояться 30 мая, но шансы на это по-прежнему остаются 50 на 50 из-за погодных условий. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы реализуем план по запуску сегодня. Трудности с погодой сохраняются, поэтому есть 50% шансов на отмену», — сообщил директор NASA.

Ранее он заявлял, что решение по запуску Crew Dragon все еще не принято.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

— Трамп посетит Флориду в день повторного запуска ракеты компании SpaceХ

— Погода помешала: Маск не запустил астронавтов