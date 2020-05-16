Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Луны
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Роскосмос выразил готовность к переговорам с НАСА для реализации проектов по освоению Луны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и Соединенных Штатов, считает заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Он добавил, что за последние годы каналы прямой связи между Роскосмосом и NASA по целому ряду направлений заметно истощились.
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