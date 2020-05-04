Ученые опубликовали новые снимки COVID-19

Британские ученые из Университета Данди опубликовали новые изображения коронавируса, передает The Sun.

Они объяснили, что на данных снимках изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике. Исследователи напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 имеют желудочно-кишечную симптоматику.

Отмечается, что снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа, благодаря чему имеют разрешение, которое в 500-1000 раз больше, чем у изображений, сделанных на iPhone.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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