Более 110 сотрудников Роскосмоса заразились COVID-19, трое умерли
Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли возросло до 111. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Трое человек умерли, 11 выздоровели, рассказал Рогозин.
По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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