Более 110 сотрудников Роскосмоса заразились COVID-19, трое умерли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/76/12907076/RIAN_3118355.HR-pic905-895x505-80433.jpg">

Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли возросло до 111. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Трое человек умерли, 11 выздоровели, рассказал Рогозин.

По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 70 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились COVID-19

— 30 сотрудников ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом