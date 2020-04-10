Тест-система на выявление антител к коронавирусу зарегистрирована в России
Роспотребнадзор заявил о регистрации тест-системы, которая позволит выявлять антитела к новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Система была разработана государственным научным центром «Вектор».
В Роспотребнадзоре отметили, что тест-система прошла все необходимые клинические и технические испытания.
«Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Так система позволит определить тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также оценить эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания и собрать данные о популяционном иммунитете.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.