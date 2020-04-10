Тест-система на выявление антител к коронавирусу зарегистрирована в России

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Роспотребнадзор заявил о регистрации тест-системы, которая позволит выявлять антитела к новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Система была разработана государственным научным центром «Вектор».

В Роспотребнадзоре отметили, что тест-система прошла все необходимые клинические и технические испытания.

«Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Так система позволит определить тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также оценить эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания и собрать данные о популяционном иммунитете.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.