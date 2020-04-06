В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях

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В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут проводить тестирование, позволяющее выявить коронавирус на ранних стадиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тестирование было разработано учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

Уточняется, что тест-система позволяет выявить инфекцию как и на ранних стадиях заболевания, так и у людей с невыраженными симптомами.

На данный момент в России коронавирусом заражены 5389 человек, умерли — 45, вылечились — 355.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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